Полет премьера Словакии Роберта Фицо из Братиславы в Москву займет около 4 часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза.

Как ранее написал новостной порта Marker со ссылкой на словацкое МИД, Фицо полетит в российскую столицу через воздушное пространство Чехии, Германии, Швеции и Финляндии. По словам источника, это самый короткий в сложившейся ситуации маршрут.

Полет займет от 3,5 до 4 часов в зависимости от коридоров, которые будут использованы для движения самолета.

