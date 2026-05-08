Опубликовано 07 мая 2026, 23:041 мин.
Стало известно, сколько часов Фицо будет лететь в Москву
Полет Фицо из Братиславы в Москву займет около 4 часов.
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press
Полет премьера Словакии Роберта Фицо из Братиславы в Москву займет около 4 часов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах Европейского союза.
Как ранее написал новостной порта Marker со ссылкой на словацкое МИД, Фицо полетит в российскую столицу через воздушное пространство Чехии, Германии, Швеции и Финляндии. По словам источника, это самый короткий в сложившейся ситуации маршрут.
Полет займет от 3,5 до 4 часов в зависимости от коридоров, которые будут использованы для движения самолета.
