Стас Барецкий предложил необычный способ лечения МакSим от алкоголизма
Шоумен Барецкий предложил певице МакSим «возродиться» от алкоголизма путем самозахоронения.
Необычный способ лечения певицы МакSим от алкогольной зависимости предложил шоумен Стас Барецкий в интервью PROZVEZD. По его словам, «возродиться из пепла» можно путем самозахоронения.
«Я готов вылечить МакSим бесплатно путем самозахоронения, с помощью которого я в свое время вылечил певца Данко от депрессии. То есть мы ее кладем в гроб и закапываем примерно на 30 минут. Дышит она через шланг. После этого мы ее откапываем», — объяснил Барецкий.
По словам шоумена, описанная процедура помогает человеку осознать ценность жизни. Барецкий подчеркнул, что самозахоронение проводится на настоящем кладбище.
Ранее известная российская певица МакSим призналась в алкогольной зависимости. Она объяснила, что в день громкого срыва концерта в Сочи действительно выпила алкоголь незадолго до выхода на сцену. Откровения звезды вызвали поддержку среди ее коллег по шоу-бизнесу.