Стас Барецкий предложил необычный способ лечения МакSим от алкоголизма

Необычный способ лечения певицы МакSим от алкогольной зависимости предложил шоумен Стас Барецкий в интервью PROZVEZD. По его словам, «возродиться из пепла» можно путем самозахоронения.

«Я готов вылечить МакSим бесплатно путем самозахоронения, с помощью которого я в свое время вылечил певца Данко от депрессии. То есть мы ее кладем в гроб и закапываем примерно на 30 минут. Дышит она через шланг. После этого мы ее откапываем», — объяснил Барецкий.

По словам шоумена, описанная процедура помогает человеку осознать ценность жизни. Барецкий подчеркнул, что самозахоронение проводится на настоящем кладбище.

Ранее известная российская певица МакSим призналась в алкогольной зависимости. Она объяснила, что в день громкого срыва концерта в Сочи действительно выпила алкоголь незадолго до выхода на сцену. Откровения звезды вызвали поддержку среди ее коллег по шоу-бизнесу.