Стало известно о главном деревенском стереотипе о горожанах.

О недоверии деревенских жителей к горожанам рассказала «Мосленте» специалист в области коммуникаций, образования, развития территорий, автор проекта «Село оно мое» Надежда Артес.

«Что думают в деревне о горожанах? Они там все по улицам ходят, ничего не делают и делать не хотят, особенно руками. А деревенские — трудяги. Это очень распространенный миф», — поделилась Артес распространенным стереотипом.

Героиня интервью отметила, что во время работы над своим проектом наблюдала, как у деревенских жителей появляется доверие к горожанам. Вообще люди в нашей стране очень гостеприимные и отзывчивые. Просто нужно некоторое время, чтобы наладить взаимодействие», — отметила она.

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