Коллекционер раскрыл реальную стоимость антикварных самоваров

Реальную цену антикварных самоваров назвал коллекционер Ян Дробышев в интервью «Мосленте». Эксперт владеет несколькими сотнями экземпляров, которые он собрал за несколько лет.

«Сегодня хороший отреставрированный самовар, который можно использовать по прямому назначению, лучше всего искать в интернете на сайте реставраторов и коллекционеров. Экземпляры советского периода продаются за 18-25 тысяч рублей, а дореволюционные изделия за 45-50 тысяч», — рассказал Дробышев.

Коллекционер отметил, что на стоимость самовара влияет четкость клейма. Раньше владельцы отчеканивали на изделиях оттиск призовых медалей, которые получали изделия. Самовар в затертым клеймом можно приобрести примерно за 40 тысяч рублей, с четким оттиском — в два раза дороже.

«Мастера, у многих из которых действительно золотые руки, ставят на самовар поддельные клейма, и продают их. Поэтому я бы не советовал приобретать самовары в антикварных магазинах, на барахолках и вдоль трасс», — посоветовал Дробышев.

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