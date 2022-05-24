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Раскрыта стоимость обучения на пилотов в летных школах Подмосковья

Раскрыта стоимость обучения на пилотов в летных школах Подмосковья
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Стоимость обучения на пилотов в летных школах Подмосковья «Мосленте» раскрыл директор фестиваля «Небо: теория и практика» Адриан Хмельницкий.

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«Ожидание очереди на обучение в летных школах ближайшего Подмосковья сегодня — три-четыре месяца! Стоимость обучения для сдачи на удостоверение частного пилота составляет более миллиона рублей», — рассказал Хмельницкий и добавил, что при этом количество частных пилотов и владельцев летательных аппаратов в России увеличивается, хоть и небыстрыми темпами.

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