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Раскрыта стоимость обучения на пилотов в летных школах Подмосковья
Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»
Стоимость обучения на пилотов в летных школах Подмосковья «Мосленте» раскрыл директор фестиваля «Небо: теория и практика» Адриан Хмельницкий.
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«Ожидание очереди на обучение в летных школах ближайшего Подмосковья сегодня — три-четыре месяца! Стоимость обучения для сдачи на удостоверение частного пилота составляет более миллиона рублей», — рассказал Хмельницкий и добавил, что при этом количество частных пилотов и владельцев летательных аппаратов в России увеличивается, хоть и небыстрыми темпами.
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