Раскрыта стоимость обучения на пилотов в летных школах Подмосковья

«Ожидание очереди на обучение в летных школах ближайшего Подмосковья сегодня — три-четыре месяца! Стоимость обучения для сдачи на удостоверение частного пилота составляет более миллиона рублей», — рассказал Хмельницкий и добавил, что при этом количество частных пилотов и владельцев летательных аппаратов в России увеличивается, хоть и небыстрыми темпами.

Ранее самая титулованная летчица мира Светлана Капанина рассказала о главных проблемах авиационного спорта.