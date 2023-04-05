Стала известна стоимость жизни практикующего иудея в Москве

Стоимость своей жизни в Москве в беседе с «Мослентой» назвал Организатор мероприятий, рэп- и регги-исполнитель, специалист по работе с молодежью, отец пятерых детей и ортодоксальный еврей Михоэль Ставропольский.

По словам собеседника, основная статья расходов из пяти человек —продукты. При этом кошерное мясо и молочные продукты, включая сыры, везде будут стоить примерно на 20 процентов дороже, чем обычная еда.

Однако в остальном расходы на семью с пятью детьми примерно одни и те же, вне зависимости от религиозных предпочтений, отметил Ставропольский.

Ранее Михоэль Ставропольский рассказал о «Тиндере» для иудеев и еврейских свахах.