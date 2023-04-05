19:18, 05 апреля 2023
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Стала известна стоимость жизни практикующего иудея в Москве
Михоэль Ставропольский: стоимость жизни для евреев в Москве дороже из-за кошерной еды.
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Стоимость своей жизни в Москве в беседе с «Мослентой» назвал Организатор мероприятий, рэп- и регги-исполнитель, специалист по работе с молодежью, отец пятерых детей и ортодоксальный еврей Михоэль Ставропольский.
По словам собеседника, основная статья расходов из пяти человек —продукты. При этом кошерное мясо и молочные продукты, включая сыры, везде будут стоить примерно на 20 процентов дороже, чем обычная еда.
Однако в остальном расходы на семью с пятью детьми примерно одни и те же, вне зависимости от религиозных предпочтений, отметил Ставропольский.
Ранее Михоэль Ставропольский рассказал о «Тиндере» для иудеев и еврейских свахах.