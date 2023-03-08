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07:24, 08 марта 2023
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Столичная машинистка назвала привилегии сотрудников метрополитена

Машинистка столичного метро Яника Даскалова назвала привилегией сотрудников метрополитена льготные путевки. .

Столичная машинистка назвала привилегии сотрудников метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метро

Привилегии сотрудников метрополитена назвала «Мосленте» машинистка столичного метро Яника Даскалова. Она рассказала, что у работников подземного транспорта есть специальная группа «Профсоюз», где они могут приобрести льготные билеты в театры или получить возможность хорошо провести отпуск.

«Туда сбрасывают путевки для машинистов и членов их семей по доступным ценам. Можно поехать в Сочи, Крым, Минводы», — пояснила Даскалова.

Героиня интервью рассказала, что благодаря работе в метро покупает льготные билеты в театр. Она успела посетить постановки «Графа Орлов», «Летучая мышь» и «Граф Монтекристо» в Московском театре оперетты.

Первый поезд под управлением женщины-машиниста в московском метро запустили 3 января 2021 года. Машинистки начали работать на Филевской линии метрополитена после обучения длиной почти в год.

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