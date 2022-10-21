Главный врач московской больницы сравнил столичные клиники с зарубежными
Московские клиники с зарубежными сравнил в беседе с «Мослентой» в прошлом фельдшер скорой помощи в Беларуси, а сегодня главный врач больницы №15 имени Олега Михайловича Филатова в Москве Валерий Вечорко.
«Я считаю, что в Москве очень серьезная, мощная система здравоохранения. Здесь она круче, чем где бы то ни было», — заявил врач. Он отметил, что это мнение подтвердила быстрая и четкая реакция московских врачей в момент начала распространения коронавирусной инфекции. «Система быстро мобилизовалась, врачи сплотились, мы подготовились и были готовы к любому развитию ситуации. Это очень мощный показатель», — сказал собеседник «Мосленты».
Несмотря на то, что московская система здравоохранения одна из лучших, в ней каждый день что-то совершенствуется, это непрерывный процесс, подчеркнул Вечорко.
«Я много, где побывал — в Германии, Чехии, Перу, Израиле и во многих других местах. Я посещал лучшие клиники. Мне был очень интересен их опыт. Например, израильские больницы могут быстро перепрофилироваться под любые ситуации — стать в кратчайший срок военным госпиталем или инфекционным, если потребуется», — рассказал главврач столичной больницы.
Вечорко пояснил, что в клиниках Израиля есть подвальные этажи. «Когда в стране все хорошо, там просто стоят автомобили. Но там все размечено — указано, где должна находиться какая медслужба и техника. Если будет необходимость перепрофилировать больницу, машины оттуда уберут и поставят кровати, оборудование, количество коек сразу увеличится», — сказал он.
По словам собеседника «Мосленты», такая готовность быстро реагировать на экстренные ситуации была успешно реализована в период пандемии. «Например, когда началась пандемия, нам потребовалось быстро протянуть 15 километров кислородного кабеля. Но если он уже будет протянут, если сразу будет нормально работать, в экстренной ситуации не понадобится тратить время на дополнительные работы. Нужно будет просто кнопку нажать, чтобы кислород пошел. А это — секунды», — объяснил он.
Ранее о правилах записи в столичные поликлиники рассказала главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева. Она отметила, что очередей в регистратуру сегодня практически нет.