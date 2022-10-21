Главный врач московской больницы сравнил столичные клиники с зарубежными

Московские клиники с зарубежными сравнил в беседе с «Мослентой» в прошлом фельдшер скорой помощи в Беларуси, а сегодня главный врач больницы №15 имени Олега Михайловича Филатова в Москве Валерий Вечорко.

«Я считаю, что в Москве очень серьезная, мощная система здравоохранения. Здесь она круче, чем где бы то ни было», — заявил врач. Он отметил, что это мнение подтвердила быстрая и четкая реакция московских врачей в момент начала распространения коронавирусной инфекции. «Система быстро мобилизовалась, врачи сплотились, мы подготовились и были готовы к любому развитию ситуации. Это очень мощный показатель», — сказал собеседник «Мосленты».

Несмотря на то, что московская система здравоохранения одна из лучших, в ней каждый день что-то совершенствуется, это непрерывный процесс, подчеркнул Вечорко.