Москвичи назвали главные вызывающие стресс причины

Главные способные вызывать стресс причины назвали читатели «Мосленты» в проведенном изданием опросе .

Больше всего респонденты переживают из-за трудностей на работе и мыслей о будущем (по 30 процентов голосов на каждый ответ). Еще по 20 процентов участников опроса испытывают стресс из-за семейных сложностей и нехватки денег.

Ранее чемпион мира по бальным танцам раскрыл свои способы справиться со стрессом. Для этого, по его мнению, нужно читать и разговаривать по телефону.