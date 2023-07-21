07:35, 21 июля 2023
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Москвичи назвали главные вызывающие стресс причины
Москвичи признались в стрессе от мыслей о будущем.
Фото: Annie Spratt / Unsplash
Главные способные вызывать стресс причины назвали читатели «Мосленты» в проведенном изданием опросе .
Больше всего респонденты переживают из-за трудностей на работе и мыслей о будущем (по 30 процентов голосов на каждый ответ). Еще по 20 процентов участников опроса испытывают стресс из-за семейных сложностей и нехватки денег.
Ранее чемпион мира по бальным танцам раскрыл свои способы справиться со стрессом. Для этого, по его мнению, нужно читать и разговаривать по телефону.