Супруга известного раввина назвала себя феминисткой

Феминисткой назвала себя в беседе с «Мослентой» Маша Хлоповская, супруга известного раввина Йосефа Херсонского.

«Я придерживаюсь феминистических взглядов. У меня свой путь соблюдения правил нашей веры, который входит в противоречие со всяческими стереотипами о женах раввинов», — заявила она.

Хлоповская четко отделяет то, что сама считает правильным, от того, что считают верным все остальные. Она не называет себя реббецин. «Что это? Это просто слово, означающее "жена раввина". Оно не предусматривает никакого особого поведения», — подчеркнула собеседница «Мосленты».

Она отметила, что люди навешивают на образ супруги раввина свои ожидания. «Например, они ждут, что я буду очень скромной, не стану материться, буду слушаться своего мужа и так далее. Я совершенно не соответствую этим ожиданиям. Поэтому я говорю про себя, что я не реббецин, то есть не тот образ, который кто-то хочет видеть вместо меня настоящей», — сказала Хлоповская.

Собеседница «Мосленты» добавила, что люди, которые ходят в их общину, относятся к ее взглядам и поведению нормально. «Они, в конце концов, сделали выбор ходить именно к нам, несмотря на то, что мы необычные. Наша позиция — нестандартный случай», — заметила она.

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