Жена известного священника пожаловалась на непонимание Москвы

На непонимание Москвы пожаловалась в беседе с «Мослентой» Алина Бабкина, жена известного священника и блогера Николая Бабкина. Первые годы жизни в столице дались ей непросто.

«Здесь мы уже три года, и первый из них был самым сложным. Тогда у меня даже был свой "подоконник слез": каждый вечер я садилась на него и просто плакала», — поделилась Бабкина.

Она призналась, что не могла понять Москву, ее ритм, ее жителей. «То, что было очевидным для тех, кто жил здесь, было совершенно неочевидным для меня. А ведь люди, которые живут своей обычной, привычной жизнью, многие вещи не озвучивают, и тебе приходится считывать их каким-то невербальным способом. Этого навыка у меня тогда не было. Так что первый год в Москве был для меня психологически очень трудным», — объяснила собеседница «Мосленты».

В течение второго года жизни в столице жена священника смирилась с тем, что их семья здесь надолго, она начала проявлять любопытство к самому городу и к его жителям. «А на третьем году нашей жизни в Москве я нашла места, которые дают мне силу. Я начала понимать столицу, успевать за ее ритмом и полюбила ее», — рассказала она.

Ранее священник Николай Бабкин заявил о важности отцовской нежности для сыновей. Отец дает сыну чувство абсолютной защиты и показывает, как управлять своей мужественностью, пояснил он.