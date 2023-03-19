Москвич поделился мистической историей свадебной «Чайки»

Мистической историей свадебного автомобиля «Чайка», который во времена СССР сдали им в аренду, поделился в беседе с «Мослентой» житель столичного Мещанского района. Он отметил, что женился на супруге в 1969 году и на их свадьбе присутствовало около 120 человек.

Заказав машину на праздник, чтобы брачующиеся смогли комфортно доехать в ЗАГС и обратно, столичным жителям прислали «Чайку» нежно-изумрудного цвета. Шариков и кукол, которыми в советские годы часто украшали свадебные авто, на капоте у них не было.

Через некоторое время, организовывая свадьбу своего брата, москвич позвонил в то же агентство и попросил ту самую машину, которая была на его свадьбе. Однако в агентстве сказали, что такой машины у них никогда не было.

«Не знаю, как нам попала эта "Чайка". Может быть, Воланд взял и устроил нам поездку на ней», — подытожил он.

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