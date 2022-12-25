Люди
11:01, 25 декабря 2022
1 мин.

Католический священник раскрыл светский смысл Рождества

Католический священник раскрыл светский смысл Рождества
Фото: Jeremy McKnight / Unsplash

Светский смысл Рождества раскрыл в интервью «Мосленте» католический священник, генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Раньше всего праздник наступает в мире шопинга — начинаются акции, распродажи и так далее», — объяснил он.

Горбунов уточнил, что в Рождестве есть и религиозное, и светское измерения. Иногда людям больше нравится ходить по магазинах, смотреть на праздничные украшения и чувствовать атмосферу праздника. При этом каждый может выбирать то, что ему нравится больше.

«Но мы как люди верующие, конечно, и я сам как священник очень надеемся, что многим удастся открыть для себя и глубокий, духовный смысл Рождества», — добавил священник.

Ранее стало известно, что в Москве с 24 декабря открылся главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.