Раскрыта связь татуировок с травмирующими событиями

Связь татуировок с травмирующими событиями «Мосленте» раскрыл Иван Гринько, доктор исторических наук, научный сотрудник Московского городского педагогического университета. По его словам, идентичности могут возникать, усиливаться и воплощаться в татуировку по самым разным поводам.

Историк рассказал, что после разрушительного урагана Катрина многие жители Нового Орлеана сделали себе памятные татуировки. На своем теле люди просили изобразить заглавные буквы города, имя Катрина и дату, когда произошел природный катаклизм.

Несколько лет назад в Бразилии сгорел Национальный музей и сотрудники, посетители и волонтеры также стали делать себе тату с изображением или названием памятного здания, продолжил Гринько.

Однако, в России, по его словам, пока не так развита культура коллективного переживания травмирующих событий, поэтому в нашей стране татуировок на подобные темы практически не делают.

Ранее стало известно об отношении к татуировкам большинства работодателей.