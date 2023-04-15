В России стала набирать популярность районная татуировка

О набирающей популярность в России районной татуировке рассказала в интервью «Мосленте» доктор исторических наук, научный сотрудник Московского городского педагогического университета Иван Гринько. Стало известно, что такой вид татуировки распространен во многих российских городах.

В пример историк привел изображение на основе заставки шоу «Ералаш» с нарисованным мальчиком. Но автор тату вместо слова «Ералаш» написал на теле клиента «Уралмаш» (название одного из самых знаменитых Екатеринбургских районов — прим. «Мосленты»).

Гринько отметил, что в Москве подобные татуировки пока не так популярны, как в регионах. Он связал это с тем, что в столице не очень сильна локальная идентичность, привязка к определенному району.

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