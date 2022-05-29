Сын Олега Газманова назвал отличия российского и английского образования
Сын певца, композитора, народного артиста России Олега Газманова Родион в беседе с «Мослентой» назвал отличительные черты в российском и английском образовании.
«В свое время я получал образование в Англии. Это было больше 20-ти лет назад, с тех пор могло много поменяться, но, без сомнения, отечественная и зарубежная методики обучения сильно отличаются друг от друга. Когда учился я, спектр дисциплин за границей был более широким, чем в России, но в тоже время менее глубоким», — поделился в интервью 40-летний артист.
По его словам, имею тройку по алгебре он с легкостью выигрывал школьные олимпиады по математике. При этом теорию вероятности, которую преподавали в Англии, в финансовой академии при посольстве РФ еще не изучали, рассказал Газманов. Он отметил, что некоторые предметы в нашей стране преподают на более раннем этапе, другие дисциплины раньше дают ученикам за границей.
«Отправил бы я собственных детей учиться за границу? В сегодняшнем контексте сложно дать ответ на этот вопрос. Тем более, пока у меня детей нет. К тому моменту, как они появятся и дорастут до школьного возраста, я, наверное, приму решение. В мире все так стремительно меняется, так что сложно сказать с уверенностью, что будет через несколько лет», — заключил артист.
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