Таксист-ингуш обратился к властям за помощью в осуществлении мечты

Ингуш Ахмед Садакиев обратился к властям за помощью в осуществлении мечты. В беседе с «Мослентой» таксист рассказал, что хочет создать благотворительный фонд.

По словам собеседника, после того, как он лишился работы проводником поезда Москва — Сухум из-за ошибочного диагноза, он решил помогать людям, которые приезжают в столицу на лечение. Садакиев стал работать таксистом и развозить тяжелобольных людей по медицинским учреждениям бесплатно.

«У меня есть мечта: я хочу создать благотворительный фонд, чтобы помогать тяжелобольным людям, хотя бы вот такие перевозки организовывать. Одному сложно: машина постоянно ломается», — признался мужчина в интервью.

Садакиев надеется, что его инициативу заметят главы Ингушетии, Чечни и Дагестана, столичные власти, мэр Сергей Собянин, а также известный бизнесмен Михаил Гуцериев.

«Мы с Михаилом Сафарбековичем из одного тайпа, одного клана, если по-русски. Но достучаться до него я никак не могу. Мне очень хочется, чтобы все эти люди с такими большими возможностями помогли мне осуществить мою мечту», — рассказал собеседник.

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