Дмитрий Дибров раскрыл единственную причину сохранить жизнь телевидению

Единственную причину сохранить жизнь современному телевидению назвал в интервью «Мосленте» известный российский телеведущий Дмитрий Дибров. Он заявил, что в последние годы сильно изменился зритель, которому фактически интересны лишь сериалы.

«Остается одно очень важное обстоятельство, которое сохраняет телевидению жизнь. Если не будет какой-то развлекательной передачи — бог с ним. А вот если не будет программы "Время" — это кошмар в стране. Что это такое? А это авраамическая идея, когда некто сильнее тебя», — считает он.

Шоумен пояснил, что у телевидения есть одна особенность. Заключается она в том, что когда человек смотрит эфир по ТВ, одновременно с ним его смотрят еще 20 миллионов. В этот момент нельзя поставить программу на паузу и уйти по своим делам, как это работает с интернетом. «Ощущение фантастическое! И тогда можно сказать так: интернет — это ты, эфирное телевидение — это тебя», — заключил Дибров.

Ранее телеведущий Дмитрий Дибров вспомнил о насмешках москвичей после переезда в столицу.