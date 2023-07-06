Встретившая мужа в Tinder москвичка раскрыла топ непривлекательных мужских анкет

Анкеты с фото мужчин с пивом и кальяном назвала отталкивающими в беседе с «Мослентой» пользовательница Tinder Валерия, нашедшая таким способом мужа.

«Все же любят глазами. Кто бы что ни говорил, в первую очередь мы обращаем внимание именно на фото. Мне, например, не хотелось, чтобы у потенциального партнера были какие-то чересчур вылизанные фотографии. Мне кажется, что мужчинам это не идет», — сказала москвичка.

При этом Валерия отметила, что фото, на котором парень сидит с банкой пива в одной руке и с кальяном в другой, в открытой машине и на переднем сиденье, стали для нее красными флажками.

Ранее пользовательница Tinder раскрыла отношение окружающих к приложению для знакомств.