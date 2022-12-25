Священник назвал главные традиции празднования Рождества

Главные традиции празднования Рождества назвал «Мосленте» генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.

«Понятно, что в разных уголках мира традиции будут разными. Они не могут быть абсолютно едиными для всех. Например, наряжать елку можем мы и верующие других стран северного полушария. А вот в Африке католики елок не наряжают: они там не растут», — отметил он.

Священник добавил, что то же самое можно сказать и про рождественский стол. Например, праздничные блюда в Южной Америке или Корее заметно отличаются от традиционных блюд в домах католиков в Восточной Европе — Польше, Словакии или России.

Горбунов уточнил, что все это вещи не столь важные. В действительности каждый католик обязан в этот день сделать только одно — посетить богослужение.

Ранее священник Павел Островский назвал главные ошибки православных россиян перед Рождеством.