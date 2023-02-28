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09:16, 28 февраля 2023
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Экс-участник группы «Ария» раскрыл причину тяги музыкантов к спиртному

Экс-участник группы «Ария» раскрыл причину тяги музыкантов к спиртному
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Причину тяги музыкантов к спиртному раскрыл «Мосленте» экс-участник группы «Ария» Сергей Маврин. Он заявил, что во время выступлений артисты получают огромный заряд энергии, которую можно «погасить» выпивкой.

«Те, кто выжил, бросили эту практику и научились справляться с помощью каких-то других методов. Но многих алкоголь и наркотики, к сожалению, унесли», — отметил Маврин.

Герой интервью подчеркнул, что от алкоголизма страдают не только музыканты. «Давайте на чистоту, у нас вообще народ пьющий. Но если электрик напьется, он в общей массе будет мало заметен. Музыкант, металлист — другое дело», — пояснил он.

Ранее лидер известной рок-группы «Слот» Игорь Лобанов вспомнил о Мекке для столичных музыкантов. Таким местом, по его словам, был маленький клуб в здании ДК Горбунова, называемый в народе «Горбушкой».

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