Экс-участник группы «Ария» раскрыл причину тяги музыкантов к спиртному

«Те, кто выжил, бросили эту практику и научились справляться с помощью каких-то других методов. Но многих алкоголь и наркотики, к сожалению, унесли», — отметил Маврин.

Герой интервью подчеркнул, что от алкоголизма страдают не только музыканты. «Давайте на чистоту, у нас вообще народ пьющий. Но если электрик напьется, он в общей массе будет мало заметен. Музыкант, металлист — другое дело», — пояснил он.

Ранее лидер известной рок-группы «Слот» Игорь Лобанов вспомнил о Мекке для столичных музыкантов. Таким местом, по его словам, был маленький клуб в здании ДК Горбунова, называемый в народе «Горбушкой».