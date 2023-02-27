Люди
12:17, 27 февраля 2023
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Школьники из Москвы пожаловались на угрозы убийством из-за участия в «ЧВК Редан»

Двое 15-летних школьников из Москвы, принимавших участие в резонансной массовой драке в столичном торговом центре, пожаловались на угрозы убийством из-за их принадлежности к неформальному молодежному движению «ЧВК Редан». Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

«Все из-за внешнего вида парней и их хобби: оба подростка увлечены новой субкультурой "ЧВК Редан"», — говорится в сообщении.

Сообщается, что подросткам пригрозили убийством почти сразу после драки в ТЦ — молодые люди столкнулись с недоброжелателями по пути на станцию метро «ЦСКА» после массовой потасовки.

Школьники обратились за помощью к сотрудникам станции «ЦСКА», которые передали информацию полиции. Правоохранителям удалось сразу найти хулиганов: ими оказались школьники 15 и 13 лет. Всех их доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее видео с насилием над членами «ЧВК Редан» заполнили сеть после облав в Москве.

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