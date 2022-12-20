Известный рокер раскрыл причину ухода из Олимпийской сборной

Известный рокер, участник рок-группы «Слот» Игорь «Кэш» Лобанов в разговоре с «Мослентой» раскрыл причину ухода из Олимпийской сборной по санному спорту.

«Во все это я сам пришел из спорта. Я был в национальной сборной по санному спорту, а потом решил: теперь играю death metal (один из экстремальных музыкальных жанров, появившийся в середине 1980-х годов — "Мослента"). И все», — рассказал собеседник.

Он рассказал, что в 90-х в стране начался плохой период в спорте. Из известных саночников в строю остался только Альберт Демченко, которому пришлось также пришлось пережить немало тягот, чтобы дождаться лучших времен и нормальных саней, продолжил Лобанов.

Исполнитель отметил, что мог бы стать участником и зимней Олимпиады 1994 года, так как за ним было закреплено место в команде, однако, он решил двигаться в музыкальном направлении. «Я дал огня в другом плане. И не думаю, что хоть раз пожалел об этом», — подчеркнул участник рок-группы «Слот».

Ранее лидер известной рок-группы назвал главные черты сегодняшних рок-н-ролльщиков.