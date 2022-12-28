Раскрыты причины уникальности салата оливье

Причины уникальности салата оливье раскрыл «Мосленте» популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов. Он объяснил, что это традиционное новогоднее блюдо готовится из подручных базовых продуктов.

«Морковка, картошка и яйца есть на кухне у любой хозяйки. Зеленый горошек — это вообще вечная история. Его можно купить весной, и он пролежит хоть пять лет. Соленые огурцы также есть у каждого в запасе», — отметил Оганезов. По его мнению, в этом и состоит прелесть советских рецептов.

Ранее срок хранения новогодних салатов назвала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она порекомендовала съедать праздничные блюда в день их приготовления.