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11:42, 28 декабря 2022
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Раскрыты причины уникальности салата оливье

Раскрыты причины уникальности салата оливье
Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Причины уникальности салата оливье раскрыл «Мосленте» популярный шеф-повар и блогер Константин Оганезов. Он объяснил, что это традиционное новогоднее блюдо готовится из подручных базовых продуктов.

«Морковка, картошка и яйца есть на кухне у любой хозяйки. Зеленый горошек — это вообще вечная история. Его можно купить весной, и он пролежит хоть пять лет. Соленые огурцы также есть у каждого в запасе», — отметил Оганезов. По его мнению, в этом и состоит прелесть советских рецептов.

Ранее срок хранения новогодних салатов назвала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Она порекомендовала съедать праздничные блюда в день их приготовления.

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