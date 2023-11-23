Виктор Гусев назвал причины жить в легендарном поселке

«Дедушка умер рано — в 34, не дожив чуть больше года до конца войны. Сначала на участке был только маленький деревянный домик, без отопления. Жили там только летом. Его мы сохранили, а рядом построили большой, с нормальными условиями, где жили нашей большой семьей», — рассказал Гусев.

Со временем родственники телеведущего разъехались по разным городам, а он перебрался на участок в поселке на ПМЖ вместе со своей женой Ольгой и дочерьми. Уже в этом месте у Гусевых родился сын.

Собеседник «Мосленты» напомнил, что в разное время в поселке жили известные поэты, писатели, композиторы, режиссеры и актеры — в частности, Леонид Утесов, Василий Лебедев-Кумач, Владимир Познер, Александр Абдулов.

Ранее тонкости сельского сервиса раскрыла переехавшая в деревню россиянка, основательница проекта «Село оно мое» Надежда Артес.