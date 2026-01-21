В московской гостинице у мужчины изъяли почти килограмм кокаина.

В московской гостинице полиция изъяла почти килограмм кокаина у мужчины, которого немедленно поместили под стражу. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по городу Москве Владимир Васенин, передает РИА Новости.

По его словам, в полицию обратился работник службы безопасности гостиницы, расположенной на улице Вильгельма Пика, и сообщил о подозрительном госте, возможно, причастном к незаконному обороту наркотиков.

В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого 43-летнего москвича.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств. Мужчину заключили под стражу.

Ранее полиция при помощи «Московской безопасности» оперативно обнаружила и пресекла деятельность двух наркокурьеров, промышляющих в разных районах Москвы. Сотрудник «Московской безопасности» заметил подозрительного молодого человека, снимавшего на телефон дворы и постоянно оглядывающегося по сторонам, в районе Выхино-Жулебино. После передачи информации в полицию подозреваемого задержали. У него изъяли 28 наркозакладок.