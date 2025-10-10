В Подмосковье мужчина оборудовал в квартире теплицу с коноплей

В деревне Глухово округа Красногорск полиция задержала 32-летнего жителя Краснодарского края, который оборудовал квартиру под теплицу с коноплей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Как выяснило следствие, россиянин арендовал апартаменты в многоквартирном доме и установил там систему вентиляции и освещение, необходимое для выращивания наркосодержащих растений.

«В квартире полицейские обнаружили 28 кустов конопли, пакеты с семенами, удобрения, электронные весы, а также стеклянную банку и три пакета с растительным веществом», — сообщили представители правоохранительных органов.

На допросе мужчина заявил, что выращивал ее для личного употребления. В отношении него завели дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». Сейчас россиянин находится под арестом.

