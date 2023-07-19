Стало известно о возлюбленной Вани Дмитриенко

17-летний певец, известный своим хитом «Венера-Юпитер» Ваня Дмитриенко в интервью «Мосленте» признался, что у него есть возлюбленная.

Исполнитель рассказал, что в его треках часто можно услышать тему любви. Однако певец признался, что при написании многих песен на эту тему он не был по-настоящему в кого-либо влюблен.

«Но сейчас могу сказать, что большинство моих треков посвящены определенной особе», — рассказал исполнитель, однако личность избранницы раскрывать не стал.

Говоря о песнях, написанных в момент, когда сам певец не был влюблен, Дмитриенко подчеркнул, что это ему не мешало. Хиты он создавал, черпая вдохновение из своего прошлого опыта, а также из историй других людей. .

Собеседник также рассказал, что ему нравится перепевать известные песни. Так например, он сделал кавер-версии песен «31-я весна» Дианы Арбениной и «Снег» Филиппа Киркорова. Артисты, чьи песни он перепел, по достоинству оценили свои хиты в новом исполнении.

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