Историк моды перечислил варианты нарядов для встречи Нового года

Различные варианты нарядов на любой вкус для встречи Нового года перечислил знаменитый историк моды и телеведущий Александр Васильев, сообщает «Мослента».

Например, по его словам, можно выбрать наряд в морской тематике — платье с подолом, напоминающим хвост русалки, варианты с пайетками, перьями, бахромой и стеклярусом.

Васильев добавил, что для праздника подойдет и оверсайз свитер. «Не ставьте себе рамки, нет принципиальных правил для создания образов в этот день. В первую очередь вы одеваетесь для себя, и важно, чтобы вы чувствовали себя на высоте», — объяснил он.

А вот к украшениям историк моды порекомендовал относиться серьезнее. Он советует надеть на Новый год что-то редкое, дорогое.

Ранее советы по выбору наряда для встречи Нового года дал женщинам фешен-эксперт Владислав Лисовец.