Разыскивающая приснившегося ей парня москвичка заявила о важности сновидений

Москвичка Аня Севагина, также известная как певица ANSE, разыскивает приснившегося ей парня. Для этого она расклеила по столице соответствующие объявления с фотороботом неизвестного мужчины. О важности сновидений девушка заявила в разговоре с «Мослентой».

«Меня очень привлекает тема снов и сновидений. Я много писала на эту тему научных работ в университете, изучала много информации. Во снах очень много магии», — пояснила Севагина.

По мнению героини интервью, у человеческого организма есть возможности, которые до сих пор не изучены или вовсе утрачены. «У нас, к слову, в носу есть область, которая раньше чуяла страх, когда люди занимались охотой. Сейчас это называют интуицией. У некоторых людей эта область не до конца атрофировалась, и они более чувствительны к миру. Сейчас мы живем, как клубника в теплице, и не хотим развиваться», — заключила певица.

В декабре текущего года в сети начали активно обсуждать объявление, замеченное на столбе в Москве. В нем Севагина написала, что ищет приснившегося ей мужчину. «На часах стрелка стучит удар. Мы в номере. Поздно», — поделилась москвичка подробностями сновидения.

Ранее другое необычное объявление заметили в подъезде московской многоэтажки. Оно адресовано неизвестным похитителям черепахи и хомяка.