Вдова Гафта рассказала о жизни после смерти мужа

О своей жизни после смерти мужа, известного советского и российского актера Валентина Гафта, в интервью «Мосленте» рассказала 75-летняя актриса, звезда культового фильма «…А зори здесь тихие» Ольга Остроумова.

Артистка сказала, что за пять лет, как из жизни ушел ее муж, время не смогло излечить раны от потери близкого человека. По ее словам, в сердце образовалась пустота, которую актриса заполняет работой и заботой о своих близких.

«Но сколько ее ни заполняй, она никуда не уходит», — пожаловалась вдова Гафта.

Ранее Ольга Остроумова вспомнила о съемках обнаженной в фильме «...А зори здесь тихие». Она рассказала, что ей было страшно принимать участие в подобной сцене.