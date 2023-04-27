Опубликовано новое видео обысков в подмосковном коттедже Елены Блиновской

Новое видео обысков в подмосковном коттедже бизнесвумен и блогера Елены Блиновской опубликовано в «МВД Медиа».

В доме силовики осмотрели личные вещи Блиновской во всех комнатах. При этом особое внимание, судя по видео, было уделено ее гардеробной. Там сотрудники правоохранительных органов проверяли множество сумок и все ящики с драгоценностями. Без внимания не осталась и прикроватная тумба в спальне знаменитости.