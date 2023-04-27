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13:32, 27 апреля 2023
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Опубликовано новое видео обысков в подмосковном коттедже Елены Блиновской

МВД опубликовало новое видео из подмосковного коттеджа блогера Елены Блиновской.

Опубликовано новое видео обысков в подмосковном коттедже Елены Блиновской
Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Новое видео обысков в подмосковном коттедже бизнесвумен и блогера Елены Блиновской опубликовано в «МВД Медиа».

В доме силовики осмотрели личные вещи Блиновской во всех комнатах. При этом особое внимание, судя по видео, было уделено ее гардеробной. Там сотрудники правоохранительных органов проверяли множество сумок и все ящики с драгоценностями. Без внимания не осталась и прикроватная тумба в спальне знаменитости.

Ранее следователи осмотрели кабинет бизнесвумен и гараж с мотоциклами. В отношении блогера Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 918 миллионов рублей и легализации денежных средств в сумме более 43 миллионов рублей.

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