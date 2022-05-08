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Популярная певица назвала главную причину переезда в Москву
Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ
Главную причину своего переезда в Москву в беседе с «Мослентой» назвала популярная певица 1990-х Наталия Власова.
Артистка перебралась в российскую столицу из Санкт-Петербурга в 2000 году. «Тогда мне приходилось часто мотаться на съемки из города в город, поэтому в какой-то момент я устала от жизни на чемоданах. Вот и решила обосноваться в Москве», — объяснила она.
Власова подчеркнула, что жить в столице ей понравилось с первых дней. «А сейчас я уже настоящий фанат этого города. Много лет живу в самом центре Садового кольца», — поделилась она.
Собеседница «Мосленты» добавила, что от прогулок по Москве испытывает огромное удовольствие.
Ранее о встрече со своей первой любовью рассказала московская певица, участница шоу «Голос» Юлия Рейнер.