Кинолог отметил влияние популярных сериалов на собаководов

Влияние популярных сериалов на московских собаководов на протяжении десятилетий отметил в интервью «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«В 1960-е годы особое внимание привлекла к себе порода шотландская овчарка (колли). Это было связано с выходом знаменитого сериала "Лесси". Тогда же утилитарная функция собак уходит на второй план и многие руководствуются модными тенденциями для покупки собаки», — рассказал он.

Через 30 лет, с выходом в прокат фильма «Бетховен», люди стали покупать сенбернаров, а бум на лабрадоров-ретриверов и золотистых ретриверов начался после премьеры кинокартины «Марли и я».

Фильм «Маска» с популярным актером Джимом Керри в свое время вызвал ажиотажный спрос на породу джек-рассел, а легендарный «Хатико» на весь мир прославил породу акита-ину. При этом обе эти породы популярны среди собаководов и по сей день.

«Сериал "Игра престолов" побудил его фанатов завести хаски. Актер Питер Динклейдж, сыгравший Тириона Ланнистера, даже призвал фанатов не покупать хаски только потому, что они похожи на лютоволков, поскольку большинство людей не понимало всей ответственности, которая ляжет на их плечи после приобретения животного», — добавил Голубев.

Ранее советы по выбору собаки для квартиры дала кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, не стоит ориентироваться только на размер породы.