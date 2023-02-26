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07:25, 26 февраля 2023
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Шеф-повар ответил на вопрос о самых диетических блинах

Шеф-повар ответил на вопрос о самых диетических блинах
Фото: Luke Pennystan / Unsplash

На вопрос «Мосленты» о самых диетических блинах ответил столичный шеф-повар Максим Сырников.

«Бывают ли диетические блины? Думаю, что постные блины вполне можно поместить в эту категорию», — заявил он.

Сырников объяснил, что при приготовлении постных блинов используется только вода, овсяная или пшеничная мука и немного растительного масла.

«Теоретически их можно назвать диетическими, хотя я не совсем понимаю, про какую диету идет речь. Хотите меньше калорий? Так ешьте квашеную капусту, а не блины. Блины — изначально не самое диетическое блюдо», — подчеркнул он.

Ранее рецептом идеальных блинов поделилась экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова. «У меня блины ассоциируются с детством, с чем-то очень теплым и уютным», — призналась она.

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