Шеф-повар ответил на вопрос о самых диетических блинах

Сырников объяснил, что при приготовлении постных блинов используется только вода, овсяная или пшеничная мука и немного растительного масла.

«Теоретически их можно назвать диетическими, хотя я не совсем понимаю, про какую диету идет речь. Хотите меньше калорий? Так ешьте квашеную капусту, а не блины. Блины — изначально не самое диетическое блюдо», — подчеркнул он.

Ранее рецептом идеальных блинов поделилась экс-возлюбленная рэпера Тимати, известная модель Анастасия Решетова. «У меня блины ассоциируются с детством, с чем-то очень теплым и уютным», — призналась она.