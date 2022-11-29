Ляйсан Утяшева поделилась воспоминаниями о встрече с Майей Плисецкой

Воспоминаниями о встрече с известной балериной Майей Плисецкой в беседе с «Мослентой» поделилась российская спортсменка, заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева.

«В юности у меня была с ней личная встреча. Я тогда ушла из гимнастики и танцевала болеро с Гидеминасом Таранда. Майя Михайловна увидела меня и сказала: "Девочка, танцуй! Никогда не останавливайся. Тебя будет метать по жизни, но ты всегда должна возвращаться в танец. Всегда"», — поделилась Утяшева и добавила, что эти слова тогда произвели на нее большое впечатление.

Она также призналась, что Плисецкая была ее главным вдохновителем и мотиватором. По словам спортсменки, было много талантливых балерин, именитых, красивых, но только в Плесецкой была какая-то особенная харизма. «От нее невозможно было оторвать глаз, даже когда она танцевала в возрасте 75-ти лет. Это магия!», — подчеркнула телеведущая.

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