Люди
09:16, 19 ноября 2022
1 мин.

Московский театральный режиссер поделился воспоминаниями о поэте Асадове

Московский театральный режиссер поделился воспоминаниями о поэте Асадове
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Воспоминаниями об Эдуарде Асадове поделился с «Мослентой» успевший поработать практически во всех театрах столицы режиссер Андрей Житинкин. Когда он жил в коммунальной квартире на Пречистенке, его соседкой была мать известного поэта и прозаика.

«Сам Асадов жил отдельно, но очень часто к ней приезжал. Это был момент мистический. Он же фронтовик, ничего не видел: осколочное ранение, в первые дни войны попал в мясорубку. У него не было не только глаз, у него не было половины лица…» — рассказал московский режиссер.

По его словам, Асадов всегда появлялся в их коммунальной квартире в «потрясающей бархатной черной маске», похожей на предмет из Средневековья. Очень изящную и эффектную повязку поэту сшила мать, и ему было важно, что это именно ее рук дело.

«Этот невысокий, милый, интеллигентный человек всегда шел на запах духов своей матери. Он никогда не ошибался. И сидел до ночи», — поделился Житинкин.

Ранее воспоминаниями о своем детстве в бараке на окраине Москвы поделилась российская певица, рок-музыкант, поэт, литературовед и литературный переводчик Анна Герасимова, известная под псевдонимом Умка.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.