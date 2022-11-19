Московский театральный режиссер поделился воспоминаниями о поэте Асадове

Воспоминаниями об Эдуарде Асадове поделился с «Мослентой» успевший поработать практически во всех театрах столицы режиссер Андрей Житинкин. Когда он жил в коммунальной квартире на Пречистенке, его соседкой была мать известного поэта и прозаика.

«Сам Асадов жил отдельно, но очень часто к ней приезжал. Это был момент мистический. Он же фронтовик, ничего не видел: осколочное ранение, в первые дни войны попал в мясорубку. У него не было не только глаз, у него не было половины лица…» — рассказал московский режиссер.

По его словам, Асадов всегда появлялся в их коммунальной квартире в «потрясающей бархатной черной маске», похожей на предмет из Средневековья. Очень изящную и эффектную повязку поэту сшила мать, и ему было важно, что это именно ее рук дело.

«Этот невысокий, милый, интеллигентный человек всегда шел на запах духов своей матери. Он никогда не ошибался. И сидел до ночи», — поделился Житинкин.

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