Известный сценарист Трубникова пообещала возвращение мыльных опер

Известный сценарист и продюсер Маруся Трубникова в беседе с «Мослентой» пообещала возвращение мыльных опер. По ее словам, российский зритель скоро начнет уставать от сериалов о нестабильной любви и захочет вернуться к мелодрамам.

Сейчас, по ее мнению, в стране очень востребованы сериалы про нестабильные, нездоровые отношения, про измены. Это происходит за счет того, что люди начали задумываться о природе отношений с разных сторон. При этом Трубникова отметила, что совсем скоро может случиться откат и зрители снова захотят смотреть сериалы про идеальные отношения, которым хочется соответствовать в реальной жизни.

Примерами таких мелодрам она считает сериалы «Постучись в мою дверь», «Эмили в Париже» или «Бриджертоны». На такие картины люди переключаются, когда устают от мрачности и напряженности, отметила Трубникова.

Ранее звезда российских сериалов заявила о желании сыграть суперагента в Болливуде.