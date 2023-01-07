Православный священник поделился впечатлениями от перевоплощения в Деда Мороза

Впечатлениями от перевоплощения в Деда Мороза поделился с «Мослентой» православный священник, клирик московского храма во имя святителя Николая Мирликийского в Отрадном отец Николай Бабкин.

«Будучи священником, я сам когда-то ходил и колядовал в костюме Деда Мороза. В деревне на Белгородчине я вел молодежный клуб, вот с его участниками мы на Рождество и обходили дома, поздравляли всех с праздником», — рассказал он.

Священнослужитель отметил, что в подарок раздавал конфеты детям и Евангелие, что наполняло такие колядки христианским содержанием.

Кроме того, Бабкин развеял миф, что Деда Мороза придумали в советские годы. Он уточнил, что лично нашел ролик про этого сказочного персонажа 1913 года выпуска на YouTube.

«Так что это никакая не советская история. Это не большевики все уничтожили и обезбожили. Еще в царской России создавали сказки про Деда Мороза. И, конечно же, он к язычеству никакого отношения не имеет. Это просто сказка, и не более того. Вот что можно сказать в защиту новогоднего Деда», — заключил он.

Ранее подробности о первых приходящих на дом Дедах Морозах и Снегурочках были раскрыты в материале «Мосленты».