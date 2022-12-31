Раскрыты подробности о первых приходящих на дом Дедах Морозах и Снегурочках

Подробности о первых приходящих на дом Дедах Морозах и Снегурочках были раскрыты в материале «Мосленты».

«В конце 60-х или в начале 70-х годов прошлого века кому-то пришло в голову приглашать Деда Мороза и Снегурочку домой. Они ходили по квартирам 30-го и 31 декабря, поздравляли жильцов и вручали им подарки. Эти люди были сослуживцами или приятелями родителей. Они только разносили презенты, а покупали их папы и мамы», — говорится в сообщении.

Многие дети верили в такую сказку и думали, что Дед Мороз и Снегурочка тоже приходят из сказки, они готовы были ждать сказочных персонажей хоть целый год. Поэтому они очень волновались, не выходили из дома, боясь пропустить званых гостей. Часто подбегали к окнам и с надеждой смотрели во двор.

Шло время. Вызов Деда Мороза и Снегурочки стал такой же услугой, как уборка квартиры и доставка продуктов. Желающих их пригласить, несмотря на высокие расценки, становилось все больше, и эти парочки буквально сбивались с ног, стараясь везде поспеть.

Психолог Ирина Леонова призвала родителей как можно дольше поддерживать веру в Деда Мороза у детей.