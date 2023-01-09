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16:17, 09 января 2023
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Врачи сообщили о состоянии госпитализированного Никиты Михалкова

Врачи сообщили о состоянии госпитализированного Никиты Михалкова
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

О состоянии госпитализированного режиссера Никиты Михалкова сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова врачей.

«Пациент находится в отделении реанимации», — сказали представители медучреждения.

Сообщения об экстренной госпитализации Михалкова появились вечером 5 января. 77-летний кинодеятель находится в реанимации московской больницы № 52, куда его перевели из ГКБ № 67. Тяжелое состояние режиссера подтвердила телеведущая и актриса Яна Поплавская.

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