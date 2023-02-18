Москвичи предпочли «вторичку» новостройкам

Предпочтение «вторичке» перед новостройками выразили большинство москвичей в опросе, проведенном «Мослентой». 53 процента респондентов высказались, что планируют покупать жилье именно на вторичном рынке.

Еще 33 процента опрошенных горожан захотели купить квартиру в новостройках, а 15 процентов участников опроса выбрали вариант «Пока буду жить в съемной квартире». Всего в поросе приняли участие 167 человек.

Ранее цены на квартиры в одном из самых дешевых с точки зрения покупки недвижимости районов Москвы назвал частный риелтор Евгений Коноплев. Он оценил стоимость квартир в районе Вешняки, расположенном в столице на границе Восточного и Юго-Восточного округов.