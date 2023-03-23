Названы методы самопомощи при эмоциональном выгорании

Специалист пояснил, что первую стадию выгорания отследить сложно, она характеризуется лишь уменьшением энергии для выполнения профессиональных обязанностей.

«На втором этапе появляются усталость, апатия, у человека могут возникать проблемы со сном. Далее начинают проявляться хронические симптомы выгорания: повышенная раздражительность, человек чувствует себя загнанным в угол», — заявил Шоев.

На четвертом этапе добавляется недовольство своей работой, обострение на этой почве хронических заболеваний, пессимизм, ненадлежащее исполнение обязанностей.

Заключительный этап эмоционального выгорания становится привычкой — у человека развивается депрессия, в худшую сторону меняется качество жизни.

Для самопомощи в состоянии выгорания коуч рекомендует внимательно следить за соблюдением режима труда и отдыха.

«Начните с малого: вовремя ложитесь спать, возьмите за правило не засиживаться до полуночи. Полноценный сон — это ваш первый шаг в борьбе с выгоранием. Несмотря на загруженность и рабочий график, находите возможность для ежедневной физической активности», — сказал он. Кроме того, Шоев напомнил о важности хобби, которые помогают наполнить жизнь другими, отличными от работы, смыслами.

Эксперт добавил, что следует учиться расставлять приоритеты, постараться ограничить информационный шум и выбрать подходящие техники релаксации (это может быть массаж, ароматерапия, медитации, дыхательные практики, йога, растяжка).

Ранее причины потери интереса к работе назвала клинический психолог-эксперт, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.