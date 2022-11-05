Сюзанна раскрыла подробности своих взаимоотношений с lOWA

Бывшая участницу музыкального дуэта «Мальбэк и Сюзанна» в беседе с «Мослентой» раскрыла подробности своих взаимоотношений с певицей Катей lOWA. Исполнительница призналась, что они сразу нашли общий язык.

«Были люди, с которыми работа пошла сразу и совпадение было стопроцентным. Это, например, Катя IOWA. Она пришла ко мне на студию вместе с мужем, который с порога начал играть на гитаре. Катя, еще даже не успев снять верхнюю одежду, начала что-то напевать. Было ощущение праздника, как будто к тебе в гости пришли лучшие друзья», — поделилась в интервью Сюзанна.

При этом певица отметила, что по-хорошему в творческом плане они успели поконкурировать, но это пошло на пользу. Каждый отдал максимум своих красок и случился классный трек «Пожалуйста», рассказала артистка.

Ранее певица, рок-музыкант, поэт, литературовед и литературный переводчик Анна Герасимова, известная под псевдонимом Умка поделилась воспоминаниями о детстве в бараке на окраине Москвы.