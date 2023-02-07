Киновед назвала современные фильмы с яркими образами Москвы

Современные фильмы с яркими образами столицы назвала «Мосленте» директор сети кинотеатров «Москино», киновед Наталья Мокрицкая. Она отметила, что во многих картинах город «выступает как полноценный персонаж».

Киновед заявила, что не согласна с тем, что в современном кино нет аналогов культовым картинам «Три тополя на Плющихе», «Я шагаю по Москве», «Москва слезам не верит», где много внимания уделено столице. В качестве удачных примеров она привела сериалы «Триггер», «Псих» и «Капельник», действие которых происходит в Москве.

«"Москино" вручает грант мэра за лучший образ Москвы и только за последние годы гранты получили такие фильмы как "Последний богатырь: Посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко, "День слепого Валентина" Александра Барашка, "Будь моим Кириллом" Аллы Елисеевой, "Как последний" Ирины Киреевой и Светланы Большаковой, "Бумеранг" Петра Буслова, "Снегурочка против всех" Полины Ануфриевой», — рассказала Мокрицкая.

Собеседница «Мосленты» также поделилась своим видением современной столицы в кино. По ее мнению, в столице стоит снять приключенческую комедию на воде. «Например, лента Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России" снималась на каналах Санкт-Петербурга. Было бы здорово снять на Москве-реке какие-нибудь бешеные погони», — отметила она.

Ранее россиянам назвали московские адреса комедий знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая. Сам он жил на улице Черняховского в районе Аэропорт, и столица запечатлена во многих его картинах.