Семья из Подмосковья рассказала о замене в квартире лошадей лосями

Семейная пара из Королева превратила свою квартиру в «этническое жилище», обставленное согласно их представлениям о русской культуре. Артемий и Наталья Лосяковы рассказали «Мосленте» об источнике своего вдохновения.

Хозяева необычной квартиры сообщили, что любят путешествовать — в том числе по родной стране. В поездках они никогда не обходят стороной музеи народного творчества. «Впервые мы увидели мезенскую роспись в одном из таких музеев и остались в полном восторге. Сразу поняли: хотим подобный рисунок домой», — рассказал глава семейства.

Наталье удалось найти художницу, которая создала нужное изображение по всем правилам и с учетом пожеланий владельцев квартиры. «Получилась настоящая мезенская роспись, но все-таки какая-то своя», — сказала собеседница «Мосленты». Она пояснила, что традиционно в таких рисунках изображают лошадей, однако они с мужем попросили мастерицу заменить их на семейный символ — лосей.

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