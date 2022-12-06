Названы самые частые запросы решившихся на пластическую операцию москвичей

Самые частые запросы решившихся на пластическую операцию жителей Москвы назвал «Мосленте» хирург Паруйр Минасян. По его словам, москвички чаще всего обращаются к нему за маммопластикой (изменение формы груди — примечание «Мосленты») и ринопластикой.

«Среди мужчин при этом лидирует блефароплатика (изменение формы век, разреза глаз — примечание «Мосленты»), а еще липосакция в области живота. Разница в том, что женщина, скорее всего, не остановится на одной операции. Она подправит сначала одно, потом захочет изменить что-то другое, и так почти до бесконечности», — сказал оню

Пластический хирург добавил, что у мужчин обычно существует один запрос, выполнив который и получив удовлетворение они останавливаются.

Минасян уточнил, что в наши дни женщины все чаще обращаются с просьбой сделать их похожими на американских моделей Ким Кардашьян и Кайли Дженнер.

«Их фотографии в руках пациентов я вижу по пять раз в день. Отчасти, просьба сделать «как на фото» облегчает задачу», — уточнил врач.

Ранее первые признаки аппендицита назвал врач-хирург «СМ-Клиника» Шамиль Мацаев. Он предупредил, что эту болезнь не просто диагностировать и лечить.