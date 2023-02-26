Появилась новая информация о здоровье Романа Костомарова

Новая информация о состоянии здоровья госпитализированного фигуриста, олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова появилась в распоряжении РЕН ТВ.

По сообщению источника телеканала, показатели спортсмена начали улучшаться. Ему провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови. На данный момент времени состояние фигуриста оценивается как стабильное.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что Костомарова госпитализировали на пятые сутки болезни с высокой температурой и стремительно ухудшающимся состоянием. У спортсмена диагностировали тотальное поражение легких, в связи с чем его подключили к ИВЛ и ЭКМО.

Клинико-лабораторные показатели фигуриста говорили о минимальном шансе на выживание. Единственным вариантом спасти его жизнь оказались хирургические коррекции, решение о проведении которых принимались совместно с самим Костомаровым и его семьей. В клинике спортсмен перенес два инсульта.