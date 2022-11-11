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09:15, 11 ноября 2022
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Жена клирика столичного храма рассказала о разделении обязанностей в ее семье

Жена клирика столичного храма рассказала о разделении обязанностей в ее семье
Фото: Volha Flaxeco / Unsplash

О разделении домашних обязанностей в семье рассказала «Мосленте» жена клирика столичного храма Алина Бабкина. По ее словам, у них с супругом нет четкого разделения дел по дому на мужские и женские.

«С самого начала повелось так, что нам нравится делать все вместе. Что у кого лучше получается, тот это и забирает под свою ответственность. Например, муж гораздо более требователен к порядку в доме, и он понимает: если для него это настолько важно, он должен быть к этому причастен», — объяснила героиня интервью.

Супруги также по очереди готовят и сидят с детьми. По словам Бабкиной, в таких бытовых действиях выражается любовь. «Мы всегда друг у друга на подхвате. Если кто-то устал и сдает позиции, второй приходит и всегда подхватит то, что падает из рук», — рассказала она.

Ранее секретом домашнего быта с женой поделился внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков. По его словам, они с супругой Аленой разделяют домашние обязанности.

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