Переехавшая в Дагестан фитнес-блогер рассказала о найденном в интернете женихе

О появлении в ее жизни нового мужчины рассказала в интервью «Мосленте» переехавшая из Москвы в Дагестан и принявшая ислам московская фитнес-блогер Арина Вольфсон.

Вольфсон пояснила, что теперь ей нельзя оставаться наедине с мужчиной, но это правило ее никак не напрягает. Она сообщила, что сейчас нашла жениха в интернете и на данный момент он больше ведет диалог с ее матерью, чем с ней. Блогер уже готова выйти замуж и надеется на счастливый исход их общения.

Ранее фитнес-модель Вольфсон рассказала об отказе от шумных вечеринок после принятия ислама.