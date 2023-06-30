12:36, 30 июня 2023
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Переехавшая в Дагестан фитнес-блогер рассказала о найденном в интернете женихе
Принявшая ислам фитнес-блогер рассказала о появлении в ее жизни мужчины.
Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash
О появлении в ее жизни нового мужчины рассказала в интервью «Мосленте» переехавшая из Москвы в Дагестан и принявшая ислам московская фитнес-блогер Арина Вольфсон.
Вольфсон пояснила, что теперь ей нельзя оставаться наедине с мужчиной, но это правило ее никак не напрягает. Она сообщила, что сейчас нашла жениха в интернете и на данный момент он больше ведет диалог с ее матерью, чем с ней. Блогер уже готова выйти замуж и надеется на счастливый исход их общения.
Ранее фитнес-модель Вольфсон рассказала об отказе от шумных вечеринок после принятия ислама.